Discord снова работает: сбои продлились около шести часов

Сервис Discord начал восстанавливаться, работа возобновилась примерно спустя шесть часов практически полной недоступности по всему миру. В компании подтвердили, что смогли справиться с проблемой и доступ восстановлен.

Если пользователи всё ещё сталкиваются с блокировкой, попробуйте перезапустить свои приложения Discord.

На сайте со статусом серверов также отображается. что у Discord больше нет никаких проблем, а доступ полностью восстановлен — всё работает на 100% возможностей. Также в компании подтвердили, что с блокировкой доступа столкнулась лишь часть пользователей.

Фото: Discord

Бóльшую часть времени во время блокировки в Discord пытались найти проблему — на само исправление ушло всего 20 минут, после чего доступ восстановился.