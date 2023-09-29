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iPhone 15 не поддерживает зарядку от некоторых внешних аккумуляторов

iPhone 15 не поддерживает зарядку от некоторых внешних аккумуляторов
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Ряд пользователей на форумах Reddit и MacRumors сообщили, что iPhone 15 не поддерживает зарядку от некоторых внешних аккумуляторов. В одном случае смартфон не заряжается вовсе, а во втором — сам начинает подпитывать аккумулятор.

Некоторые связывают проблему с функцией обратной зарядки iPhone, однако точно установить причину пока не удалось. Сообщается, что единственный способ заставить гаджет заряжаться — использовать порт USB-A. Сама Apple пока никак не прокомментировала ситуацию.

Продажи iPhone 15 стартовали в России одновременно со всем миром, 22 сентября. В новую линейку вошли четыре вида устройств: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Также 28 сентября стало известно, что в Китае научились подделывать скрытую защиту на коробках от iPhone 15. Теперь делать покупки у непроверенных продавцов стало ещё опаснее.

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