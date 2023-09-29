«Сейчас мы бы так не сделали»: авторы «Пилы» жалеют, что убили главного злодея фильмов

Недавно продюсеры «Пилы» Марк Берг и Орен Коулз дали интервью журналистам издания IndieWire. В ходе разговора они признались, что, вероятно, поторопились с убийством главного злодея фильмов серии Джона Крамера. По словам Берга, если бы фильм снимали сейчас, то он отказался бы от этого решения.

Если бы мне пришлось сделать это снова, то я, возможно, не стал бы убивать Тобина Белла в «Пиле 3».

Премьера «Пилы 10» состоялась 29 сентября. Некоторые критики уже посмотрели картину и составили о ней мнение. К примеру, на агрегаторе Rotten Tomatoes новая часть франшизы получила рейтинг «свежести» в 84% — это самый высокий показатель среди всех частей серии.

События «Пилы 10» развернутся между сюжетом первой и второй частей франшизы. Больной и отчаявшийся Джон едет в Мексику для рискованной и экспериментальной медицинской процедуры в надежде вылечиться от рака. Однако вскоре он обнаруживает, что вся операция — афера известного серийного убийцы, который уже приготовил новые ловушки для своей жертвы.