Эксперты оценили экран iPhone 15 Pro Max

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Эксперты лаборатории DxOMark оценили дисплей iPhone 15 Pro Max. Специалисты присудили новому устройству Apple 149 баллов и поставили на четвёртую строчку в рейтинге лучших экранов смартфонов.

На вершине топа расположился Samsung Galaxy Z Fold5, за ним — Google Pixel Fold, а тройку лидеров замыкает Honor Magic5 Pro. Это прецедент, поскольку каждый год новый iPhone легко возглавлял рейтинг, однако сейчас повторить успех предшественников смартфону не удалось.

Фото: DxOMark

Напомним, iPhone 15 Pro Max обладает 6,7-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR с разрешением 2796 x 1290 пикселей. Представители DxOMark отметили, что дисплей гаджета очень близок по характеристикам с экраном смартфона предыдущего поколения.

Помимо этого, 29 сентября владельцы iPhone 15 начали массово сообщать, что устройство не поддерживает зарядку от некоторых внешних аккумуляторов.