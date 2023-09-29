Игроки нашли намёк на скорый анонс GTA 6 в посте про GTA Online

29 сентября компания Rockstar Games опубликовала в своём «твиттере» анонс события «Фестиваль Луны» для GTA Online. Пост разработчики снабдили скриншотом с двумя персонажами, которые стоят на фоне надписи Vinewood.

Фото: Twitter

Кадр выстроен таким образом, что с левой стороны от героев две первые буквы слова образуют римскую цифру шесть. Пользователи предположили, что таким образом Rockstar Games намекает на скорый анонс GTA 6.

Некоторые игроки посчитали, что пол персонажей на скриншоте также был выбран неслучайно. Поскольку, согласно слухам, в GTA 6 будет два протагониста — Джейсон и Люсия.

Полторы недели назад Rockstar Games выпустила обращение в честь 10-летия GTA 5. Создатели тайтла поблагодарили фанатов за долгие годы поддержки.