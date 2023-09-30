В фильме по игре Five Nights at Freddy's будут пасхалки для фанатов

Недавно режиссёр фильма по игре Five Nights at Freddy's Эмма Тамми дала интервью журналу SFX Magazine. В рамках разговора Тамми поделилась, что картина будет наполнена различными пасхалками для фанатов франшизы.

Одни будут заметны сразу же, а другие можно будет обнаружить только при втором или третьем просмотре. Некоторые вещи мы спрятали немного глубже, чтобы их было труднее заметить с первого раза.

Сюжет фильма расскажет историю Майка Шмидта, который устраивается на работу охранником в пиццерию Фредди и берёт с собой младшую сестру Эбби. Однако на рабочем месте парня ждут страшные ожившие аниматроники.

Экранизация Five Nights at Freddy's выйдет 27 октября. Напомним, хронометраж картины составит 1 час и 50 минут.