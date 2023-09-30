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Раскрыты системные требования игры RoboCop: Rogue City

Раскрыты системные требования игры RoboCop: Rogue City
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Разработчики RoboCop: Rogue City из студии Teyon опубликовали на странице игры в Steam системные требования. Для запуска тайтла хватит компьютера с процессором Intel Core i7-4790 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650.

Однако создатели пока не раскрывают, сколько места игра займёт на ПК геймеров. Вероятно, информация об этом появится ближе к релизу.

Минимальные системные требования RoboCop: Rogue City

  • Операционная система: Windows 10
  • Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 2600
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650 или AMD Radeon RX 480
  • Оперативная память: 16 ГБ

Рекомендуемые системные требования RoboCop: Rogue City

  • Операционная система: Windows 10
  • Процессор: Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 7 3800XT
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800
  • Оперативная память: 16 ГБ

RoboCop: Rogue City — новая игра про Робокопа от создателей высокооценённой Terminator: Resistance. К роли культового героя вернётся 75-летний Питер Уэллер — исполнитель роли человека-машины в оригинальной картине. Он записал все реплики главного героя, включая в том числе культовую фразу «живым или мёртвым — ты пойдёшь со мной!»

Релиз RoboCop: Rogue City состоится 2 ноября на ПК, PS5 и Xbox Series.

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