На съёмки «Пилы 10» приезжала полиция из-за жалоб соседей на звуки пыток

Недавно режиссёр «Пилы 10» Кевин Гротерт пообщался с журналистами издания NME. В ходе него постановщик поделился забавной историей со съёмок картины.

В фильме есть жуткая сцена с глазной вакуумной ловушкой, при попытке выбраться из которой жертва Джона Крамера очень много кричала. В один из дней член съёмочной команды приступил к работе над её звуковым оформлением, но спустя некоторое время в офис постучали сотрудники полиции.

Полицейский сказал: «Соседи звонят и говорят, что здесь кого-то пытают». А он [член съёмочной команды] такой: «Вообще-то я просто работаю над фильмом… Если хотите, можете зайти и посмотреть». Полицейские засмеялись и сказали: «Мы хотим, но, похоже, у вас всё в порядке».

События «Пилы 10» развернутся между сюжетом первой и второй частей франшизы. Больной и отчаявшийся Джон едет в Мексику для рискованной и экспериментальной медицинской процедуры в надежде вылечиться от рака. Однако вскоре он обнаруживает, что вся операция — афера известного серийного убийцы, который уже приготовил новые ловушки для своей жертвы.

Премьера «Пилы 10» состоялась 29 сентября.