Блогер заморозил iPhone 15 Pro Max, Samsung S23 Ultra и Google Pixel 7 Pro

Блогер TechDroider поделился на своём ютуб-канале результатами ряда экспериментов с iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S23 Ultra и Google Pixel 7 Pro. Автор держал смартфоны под дождём, поливал водой в душе, а потом — заморозил.

Видео доступно на YouTube-канале TechDroider. Права на видео принадлежат TechDroider.

Гаджеты находились во льду на протяжении шести часов. После разморозки они продолжили нормально функционировать, однако динамики начали «хрипеть», а под камерой iPhone 15 Pro Max — образовался конденсат.

Спустя сутки все эти проблемы пропали и блогер решил вставить в них зарядный кабель. Небольшие затруднения возникли только с iPhone 15 Pro Max — он начал реагировать на подключение провода только после перезагрузки.

Помимо этого, 29 сентября эксперты лаборатории DxOMark оценили дисплей iPhone 15 Pro Max. Специалисты присудили новому устройству Apple 149 баллов и поставили на четвёртую строчку в рейтинге лучших экранов смартфонов.