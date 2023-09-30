Эксперт предостерёг от покупки iPhone 15 в интернете

Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына пообщалась с журналистами издания «РИА Новости». В ходе диалога Голицына предостерегла людей от покупки iPhone 15 в интернете.

По словам эксперта, это сопряжено с рядом рисков. К примеру, новые модели смартфонов могут не поддерживать российский диапазон связи — из-за этого есть вероятность столкнуться с перебоями в работе мобильной связи или вовсе остаться без неё.

Также немаловажна гарантия. В связи с уходом Apple из России на все новинки отсутствует сервисная гарантия от производителя, а «серые» магазины её не предоставляют. На практике это означает, что любую проблему пользователь будет решать самостоятельно.

Помимо этого, частоты для мобильной связи смартфона могут отличаться в зависимости от региона. Если устройство предназначено для работы в другой стране, то это может сильно повлиять на скорость соединения мобильного интернета.