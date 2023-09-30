В Cyberpunk 2077: Phantom Liberty нашли отсылку на «Джона Уика»

Пару дней назад состоялся релиз дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, однако геймеры уже успели отыскать кипу пасхалок. К примеру, в одной из локаций игроки могут найти ящик со снаряжением, украшенный табличкой «Для мистера Уика».

Фото: GalizoooN

После его обнаружения появляется голограмма Джонни Сильверхенда, которая комментирует находку. Пользователи сразу догадались, что это отсылка на главного героя серии фильмов «Джон Уик». Роль наёмного убийцы в боевиках и Сильверхенда в Cyberpunk 2077 исполнил один и тот же актёр — Киану Ривз.

Помимо Phantom Liberty, для Cyberpunk 2077 также недавно вышел апдейт 2.0. Он переработал основные механики игры, добавив полноценные погони с полицией, стрельбу из транспорта и многое другое.

Phantom Liberty доступно на ПК, PS5 и Xbox Series.