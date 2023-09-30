«Пила 10» стартовала с $ 8 млн в США — это лучший результат в серии за 15 лет

29 сентября в мировом прокате состоялась премьера «Пилы 10». За первый день сборы хоррора в США превысили $ 8 млн — это лучший результат в серии за 15 лет.

Картина стартовала лучше, чем «Пила 6», «Пила 3D», «Пила 8» и «Пила: Спираль». Помимо этого, «Пила 10» получила самые высокие оценки критиков в серии. На агрегаторе Rotten Tomatoes новая часть франшизы имеет рейтинг «свежести» в 87%.

События «Пилы 10» развернутся между сюжетом первой и второй частей франшизы. По сюжету, больной и отчаявшийся Джон едет в Мексику для рискованной и экспериментальной медицинской процедуры в надежде вылечиться от рака. Однако вскоре он обнаруживает, что вся операция — афера известного серийного убийцы, который уже приготовил новые ловушки для своей жертвы.