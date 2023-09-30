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Фильм «Миссия невыполнима 7» слили на торренты за полторы недели до релиза в онлайне

Фильм «Миссия невыполнима 7» слили на торренты за 11 дней до цифрового релиза
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В конце сентября фильм «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» оказался на торрентах. Копия ленты в высоком качестве утекла в Сеть примерно за 11 дней до цифрового релиза, который состоится уже 10 октября. Как и со многими похожими утечками, лента появилась на торрентах со вшитыми корейскими субтитрами.

За два с половиной месяца проката лента с Томом Крузом заработала в кинотеатрах $ 567 млн. Картине уже не удастся обойти показатели трёх прошлых частей серии: «Последствия» (2018) собрали $ 791 млн, «Племя изгоев» (2015) заработало $ 682 млн, а «Протокол Фантом» (2011) принёс студии $ 694 млн.

Серьёзное падение в сборах седьмой части эксперты связывают с наличием мощных конкурентов в лице «Барби» и «Оппенгеймера», которые стартовали на неделю позже и заработали на двоих более $ 2,35 млрд. Летом 2024 года должно выйти продолжение — «Смертельная расплата. Часть первая» — оно завершит новую дилогию про Итана Ханта.

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