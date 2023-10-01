Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Apple выпустит апдейт для уменьшения нагрева iPhone 15 Pro

Apple выпустит апдейт для уменьшения нагрева iPhone 15 Pro
Аудио-версия:
Комментарии

Некоторые покупатели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max обнаружили, что смартфоны сильно греются без видимых на то причин. Аналитики посчитали, что дело в новом титановом корпусе и несовершенной системе теплоотвода.

В интервью изданию Bloomberg компания признала проблемы с нагревом Pro-линейки гаджетов и заявила, что всё дело в фоновой активности программ. Некоторые приложения работают даже слишком активно будучи свёрнутыми, что и приводит к нагреву смартфонов.

В ближайшее время компания выпустит специальный апдейт для iOS 17, который должен уменьшить нагрев iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Кроме того, компания тесно сотрудничает с создателями популярнейших приложений для гаджетов Apple, чтобы они выпустили обновления, уменьшающие фоновую активность их программ.

Материалы по теме
Блогер заморозил iPhone 15 Pro Max, Samsung S23 Ultra и Google Pixel 7 Pro
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android