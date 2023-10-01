Apple выпустит апдейт для уменьшения нагрева iPhone 15 Pro

Некоторые покупатели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max обнаружили, что смартфоны сильно греются без видимых на то причин. Аналитики посчитали, что дело в новом титановом корпусе и несовершенной системе теплоотвода.

В интервью изданию Bloomberg компания признала проблемы с нагревом Pro-линейки гаджетов и заявила, что всё дело в фоновой активности программ. Некоторые приложения работают даже слишком активно будучи свёрнутыми, что и приводит к нагреву смартфонов.

В ближайшее время компания выпустит специальный апдейт для iOS 17, который должен уменьшить нагрев iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Кроме того, компания тесно сотрудничает с создателями популярнейших приложений для гаджетов Apple, чтобы они выпустили обновления, уменьшающие фоновую активность их программ.