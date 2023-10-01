Apple добавила в iCloud предварительный просмотр файлов и другие новые функции

Компания Apple выпустила обновление для своего облачного хранилища iCloud. Технологический гигант добавил в него ряд новых функций.

К примеру, теперь пользователи могут предварительно просматривать файлы, детальнее настроить главную страницу под себя и получать уведомления почты непосредственно в самом браузере. Также в хранилище для фотографий стал доступен режим «Воспоминания» и слайд-шоу.

Помимо этого, Apple обновила отображение списка файлов и в сервисе заметок ввела функцию вставки перекрёстных ссылок. Ещё пользователи смогут отметить письмо прочитанным либо удалить его.

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