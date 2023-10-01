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В российском аналоге The Sims с традиционными ценностями героев будут наказывать по УК РФ

В российском аналоге The Sims с традиционными ценностями героев будут наказывать по УК РФ
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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова пообщалась с журналистами издания «Газета.Ру». В ходе беседы она заявила, что в российском аналоге The Sims с традиционными ценностями героев будут наказывать в соответствии с уголовным или административным кодексом РФ.

Должна быть у игроков и возможность совершать противоправные действия, за которыми будет следовать наказание — согласно уголовному или административному кодексу. Прописать можно также и реакции окружающих на преступления: потерю авторитета, общественного статуса.

Помимо этого, Лантратова заявила, что в будущую игру могут добавить несколько локаций: и город-миллионник, и небольшой районный центр, и пригород, и деревню.

Депутаты считают, что благодаря проекту российские подростки получат знания о построении здоровых семейных отношений, рождении и воспитании детей, о профессиональной ориентации и других сферах.

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