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Режиссёр фильма по игре Five Nights at Freddy's хочет снять трилогию

Режиссёр фильма по игре Five Nights at Freddy's хочет снять трилогию
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Пару дней назад режиссёр экранизации Five Nights at Freddy's Эмма Тамми дала интервью журналу SFX Magazine. В ходе него Тамми заявила, что очень бы хотела снять трилогию фильмов, однако это будет зависеть от успеха первой картины.

Всё будет зависеть от того, какие успехи будут у первого фильма, но если нам повезёт и мы сможем снять ещё несколько частей, то я бы очень хотела принять в этом участие. Я окажусь на седьмом небе от счастья, если меня возьмут работать над сиквелами.

Сюжет фильма расскажет историю Майка Шмидта, который устраивается на работу охранником в пиццерию Фредди и берёт с собой младшую сестру Эбби. Однако на рабочем месте парня ждут страшные ожившие аниматроники.

Экранизация Five Nights at Freddy's выйдет 27 октября. Премьера состоится одновременно в кинотеатрах и в стриминговом сервисе Peacock.

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Фото: Entertainment Weekly

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