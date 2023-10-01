После 30 сентября Microsoft прекратила продление лицензий компаниям из России. Теперь клиенты технологической корпорации в стране больше не смогут возобновить подписки на её сервисы

По словам представителей Microsoft, они пошли на такой шаг, поскольку соблюдают западный санкционный режим в отношении РФ. Также в компании напомнили, что продажи всех её продуктов и услуг в России приостановлены.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что в стране есть альтернатива программным продуктам от Microsoft. Шадаев добавил, что на подготовку было полтора года, «все понимали, что к этому идёт».

Журналисты ТАСС направили российскому офису Microsoft письмо, в котором попросили пояснить, собирается ли компания пересмотреть это решение. Ответа представители издания пока не получили.