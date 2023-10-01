Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Скайрим» запустили на игровом смартфоне

«Скайрим» запустили на игровом смартфоне
Комментарии

Автор YouTube-канала Mark Korolev решил запустить «Скайрим» на игровом смартфоне Nubia Red Magic 7S Pro. Результаты эксперимента он показал в своём новом видео. Гаджет снабжён процессором Snapdragon 8 Gen 2. Цены на устройство в России начинаются от 53 тыс. рублей.

Для запуска тайтла энтузиасту понадобился эмулятор Termux-Box. В среднем «Скайрим» выдавал во время геймплея на открытых локациях стабильные 25-30 FPS.

Видео доступно на YouTube-канале Mark Korolev. Права на видео принадлежат Mark Korolev/Bethesda.

Если блогер оказывался в закрытом помещении, то там кадровая частота держалась на уровне 40-50 кадров в секунду. Получилось вполне себе играбельно.

Ранее автор пробовал запустить на смартфоне GTA 5. Проект от Rockstar Games работал при 8-15 FPS.

Материалы по теме
GTA 5 запустили на игровом смартфоне
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android