Умер Виталий Коняев, народный артист России и звезда фильма «Тишина»

1 октября стало известно о смерти актёра Виталия Коняева — ему было 86 лет. Информацию подтвердил московский Малый театр. Отмечается, что артист скончался 30 сентября.

Коняев наиболее известен по роли командира артиллерийской батареи в драматическом фильме «Тишина».

Его уход – невосполнимая потеря. Склоняем головы перед памятью Виталия Анатольевича.

За свою карьеру Коняев снялся во множестве картин: «Щит и меч», «Город под липами», «Там вдали, за рекой», «Чистое небо», «Стучись в любую дверь», «Выстрел в гробу», «Белый флюгер» и так далее. Также актёр сыграл более сотни ролей в различных постановках.

В 1974 году Виталий Коняев получил звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1998-м — стал народным артистом России.