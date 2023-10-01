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В России стартовало производство ноутбуков «Гравитон» Н17И-Т на базе процессоров Intel

Российская компания «Гравитон» объявила о старте серийного производства 17,3-дюймового ноутбука Н17И-Т в металлическом корпусе. Создатели отмечают, что будущее устройство способно стать полноценной альтернативой настольным ПК.

Ноутбук будет работать на базе процессоров Intel Core 11-го поколения (i3, i5 и i7), до 32 ГБ оперативной памяти, SSD-накопителем объёмом до 4 ТБ и сканером отпечатков пальцев. Дисплей получил IPS-матрицу с разрешением 1920х1080 пикселей, а зарядка ноутбука осуществляется с помощью кабеля USB-C.

Н17И-Т сертифицирован для использования с популярными российскими ОС, такими как Astra Linux SE и РЕД ОС. Устройство включено в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Финальная цена ноутбука пока неизвестна.