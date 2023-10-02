«Мы работали до последней минуты»: Гарет Эдвардс — о создании фильма «Изгой-один»

Режиссёр фильма «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарет Эдвардс в интервью рассказал о создании картины. По словам постановщика, информация в Сети о съёмках ленты не до конца точна.

Также Эдвардс подчеркнул, что, когда к работе над сценарием приступил Тони Гилрой, он тоже проделал большую работу.

Информация, которая есть в интернете о том, что произошло со съёмками фильма, — в ней много неточностей. Пришёл Тони Гилрой, и он, безусловно, проделал большую работу. В этом нет сомнений. Но мы все работали вместе до последней минуты этого фильма.

Напомним, что в своё время ходили слухи, будто Disney наняла Тони Гилроя для работы над «Изгоем-один» и тот сместил Эдвардса с поста режиссёра, хотя на деле он внёс коррективы в сценарий.