«Меня это тревожит»: дочь актёра Робина Уильямса — о развитии искусственного интеллекта

В своих социальных сетях Зельда Уильямс, дочь Робина Уильямса, высказалась по поводу развития искусственного интеллекта и того, как он влияет на киноиндустрию.

Как отметила Зельда, её тревожит то, что ИИ в наше время способен подделать голос любой известной личности, в том числе и голос её отца, который умер несколько лет назад.

Я уже слышала, что искусственный интеллект использовался для того, чтобы говорить всё, что хотят люди. Меня это очень тревожит. Живые актёры заслуживают шанса создавать персонажей по своему выбору, озвучивать мультфильмы, вкладывать свои человеческие усилия. Эти воссоздания — в лучшем случае жалкое подобие великих людей, но в худшем — ужасные монстры Франкенштейна.

Уильямс считает, что заменить настоящего человека и его чувства не сможет ничто, даже продвинутый ИИ.