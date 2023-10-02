Продюсер «Неудержимых» рассказал про женский спин-офф франшизы

Один из продюсеров франшизы «Неудержимые» Лес Уэлдон в интервью поговорил про возможный женский спин-офф серии. Мысли о таком проекте были ещё давно, но они так и не получили реализацию.

Несмотря на желание, создатели «Неудержимых» до сих пор не приблизились к реализации этой идеи.

На самом деле мы даже на шаг не приблизилось к осуществлению идеи. И я говорю вам, что планировать фильмы такого рода невероятно сложно. Когда мы снимали первый фильм, с 2008 по 2009 годы, всё было немного проще. Потому что у нас было представление о звёздах боевиков, которых мы хотели привлечь, и все они горели желанием поработать.

Ещё одна сложность, которую выделил Уэлдон, — занятость актёров. По его словам, сложно найти такое время, чтобы каждый из артистов смог сняться в проекте.