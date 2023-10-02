Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Свежий ролик по Assassin's Creed Mirage посвящён месту игры в хронологии серии

Свежий ролик по Assassin's Creed Mirage посвящён месту игры в хронологии серии
Аудио-версия:
Комментарии

Ubisoft опубликовала свежий ролик по Assassin's Creed Mirage, посвящённый месту игры в обширной хронологии серии. Разработчики сразу предупреждают, что для комфортной игры в Mirage не обязательно проходить другие части.

События Mirage происходят через длительное время после Assassin's Creed Origins, но ещё до Valhalla. Играть предстоит за Басима в Багдаде IX века.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Assassin's Creed Mirage по духу должна быть приближена к первым частям, в которых делалась ставка на стелс, скрытые убийства и сюжет. Изначально Ubisoft делала дополнение к Valhalla, но потом решила превратить Mirage в отдельную игру.

Assassin's Creed Mirage выйдет 5 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Материалы по теме
Phantom Liberty оказалась превосходной: для Cyberpunk 2077 вышло эталонное дополнение
Phantom Liberty оказалась превосходной: для Cyberpunk 2077 вышло эталонное дополнение
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android