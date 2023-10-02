Актриса массовки подала в суд на Warner Bros. из-за тяжёлых травм на съёмках «Бэтгёрл»

Издание Deadline обратило внимание на судебный иск, который подали против Warner Bros. Истцом стала актриса массовки Кристина Станович, участвовавшая в съёмках «Бэтгёрл».

Станович сказала, что травмы, полученные во время того, как на неё наехал мотоцикл, было очень тяжело переносить. По словам девушки, ей было легче умереть, чем оправляться от всего. Станович получила перелом бедра, голени, тазобедренного сустава и большого пальца, а также глубокую рану на голове.

Я начала кричать, чтобы привлечь внимание парамедиков, поскольку вспомнила, что видела скорую помощь на месте в предыдущие дни. Я лежала там почти час, пока они осматривали меня и приводили в норму.

Девушка планирует отсудить у компании средства за нанесённый физический ущерб. Сумма иска не раскрывается.