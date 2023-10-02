Фильм «Пила 10» за первый уикенд собрал в США $ 18 млн и наверняка окупится

По информации издания Collider, за дебютный уикенд «Пила 10» заработала в США $ 18 млн. По всему миру сборы ленты уже превысили $ 29 млн. Бюджет картины составил $ 13 млн, поэтому лента быстро станет окупаемой.

Ранее стало известно о том, что за первый премьерный день лента собрала $ 8 млн. Картина стартовала лучше, чем «Пила 6», «Пила 3D», «Пила 8» и «Пила: Спираль».

«Пила 10» также получила самые высокие оценки критиков в серии. На агрегаторе Rotten Tomatoes у новой части франшизы рейтинг составил 87%.

События «Пилы 10» разворачиваются между сюжетом первой и второй частей франшизы. По сюжету больной и отчаявшийся Джон едет в Мексику для рискованной и экспериментальной медицинской процедуры в надежде вылечиться от рака.