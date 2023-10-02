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Фильм «Пила 10» может выйти в онлайне уже 20 октября

Фильм «Пила 10» может выйти в онлайне уже 20 октября
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На днях в прокат вышел фильм «Пила 10». Лента очень хорошо показывает себя в плане сборов. За дебютный уикенд картина собрала по всему миру более $ 29 млн при бюджете в $ 13 млн.

По информации на сайте DVD's Release Dates, цифровая премьера ленты состоится 20 октября, то есть уже через 18 дней. Окно проката составит всего три недели. Возможно, из-за хороших сборов в кино премьеру ленты в онлайне подвинут, но пока информации об этом нет.

Фото: DVD's Release Dates

«Пила 10» — новая часть культовой франшизы, а если точнее, то почти её приквел. Действие ленты разворачивается между вторым и третьим фильмами. История рассказывает о том, как больной раком Джон Крамер в надежде на излечение едет в Мексику и обращается в клинику.

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