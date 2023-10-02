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Ридли Скотт снял примерно половину «Гладиатора 2»

Ридли Скотт снял примерно половину «Гладиатора 2»
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До начала забастовок в США Ридли Скотт активно работал над «Гладиатором 2». По информации издания Variety, режиссёр успел снять около половины фильма до того, как началась забастовка актёров в США.

Съёмочный процесс происходил на Мальте. Из-за забастовок актёров его пришлось прервать. И, хотя забастовка сценаристов завершена, актёры всё ещё бастуют. Из-за этого производство ленты не может продолжаться.

Бастующая Гильдия киноактёров США планирует провести переговоры с голливудскими студиями уже сегодня. О результатах переговоров станет известно в ближайшее время.

Главные роли в «Гладиаторе 2» сыграли Пол Мескал, Конни Нильсен, Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Джимон Хонсу и Джозеф Куинн. События сиквела развернутся спустя 25 лет после событий оригинального фильма.

Премьера «Гладиатора 2» запланирована на 22 ноября 2024 года.

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