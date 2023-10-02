Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

У EA Sports FC 24 второй лучший старт в 2023 году в Британии, но продажи ниже FIFA 23

У EA Sports FC 24 второй лучший старт в 2023 году в Британии, но продажи ниже FIFA 23
Аудио-версия:
Комментарии

Согласно данным аналитической компании GfK, лидерство в британском розничном чарте за прошлую неделю удерживала EA Sports FC 24. Более того, игра показала второй лучший старт в году, уступив лишь The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Несмотря на успех, продажи EA Sports FC 24 оказались на 30% ниже, чем у FIFA 23.

На втором месте в чарте расположилась Mortal Kombat 1, а на третьей позиции закрепилась вышедшая в феврале этого года Hogwarts Legacy. Также в чарте есть GTA 5, Call of Duty: Modern Warfare 2 и Mario Kart 8 Deluxe.

Британский чарт c 25 по 30 сентября

  1. EA Sports FC 24.
  2. Mortal Kombat 1.
  3. Hogwarts Legacy.
  4. Mario Kart 8 Deluxe.
  5. GTA 5.
  6. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
  7. Minecraft: Nintendo Switch Edition.
  8. Star Wars Jedi: Survivor.
  9. Call of Duty: Modern Warfare 2.
  10. «Ведьмак 3: Дикая Охота» — Полное издание.
Материалы по теме
EA Sports FC 24 топчется на костях FIFA 23. Обзор игры
Видео
EA Sports FC 24 топчется на костях FIFA 23. Обзор игры
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android