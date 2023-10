У EA Sports FC 24 второй лучший старт в 2023 году в Британии, но продажи ниже FIFA 23

Согласно данным аналитической компании GfK, лидерство в британском розничном чарте за прошлую неделю удерживала EA Sports FC 24. Более того, игра показала второй лучший старт в году, уступив лишь The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Несмотря на успех, продажи EA Sports FC 24 оказались на 30% ниже, чем у FIFA 23.

На втором месте в чарте расположилась Mortal Kombat 1, а на третьей позиции закрепилась вышедшая в феврале этого года Hogwarts Legacy. Также в чарте есть GTA 5, Call of Duty: Modern Warfare 2 и Mario Kart 8 Deluxe.

Британский чарт c 25 по 30 сентября