Авторы Payday 3 исправили технические проблемы с серверами — спустя 10 дней после релиза

21 сентября состоялся выход Payday 3 — продолжения симулятора ограблений от студии Starbreeze. Проект получил в основном негативные отзывы от пользователей Steam из-за проблем с подключением к серверам, некоторые баги и небольшое (относительно Payday 2 со всеми DLC) количество контента.

Спустя 10 дней разработчики объявили, что смогли решить проблемы с серверами. Теперь игроки наконец могут выполнять ограбления в Payday 3 без постоянных отключений от сетевой игры. Глава Starbreeze Тобиас Шегрен ещё раз признал неудачный старт, отметив, что поддержка триквела только начинается.

Нет нужды повторять, что это был не тот старт, которого мы хотели, но в то же время наша бизнес-модель — это марафон, а не спринт. Мы будем неустанно продолжать делать Payday 3 больше и лучше, чтобы обеспечить наилучший игровой опыт для наших фанатов.

В ближайшее время авторы начнут запуск больших коммерческих проектов вокруг игры — ранее создатели приостанавливали рекламу из-за технических проблем шутера.

Payday 3 доступен на ПК, PS5, Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.