Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Hisense представила телевизор Mural TV 75R8K с 10 динамиками и поддержкой Dolby Atmos

Hisense представила телевизор Mural TV 75R8K с 10 динамиками и поддержкой Dolby Atmos
Аудио-версия:
Комментарии

Китайский производитель электроники Hisense анонсировал свой новый телевизор — Mural TV 75R8K. Устройство уже доступно для предварительного заказа в Китае, а первые продажи должны стартовать 15 октября. Полноценный выход телевизора состоится 23-го числа, стоимость пока неизвестна.

Одна из главных особенностей новинки — специальная крепёжная конструкция, оставляющая зазор между стеной и телевизором всего в 3 мм. Создатели также похвастались технологией ULED X, которая обеспечивает охват до 95% всей цветовой гаммы DCI-P3.

Ещё одно важное достоинство телевизора — звук. Mural TV 75R8K оснастили десятью динамиками мощностью 72 Вт и поддержкой технологии Dolby Atmos. Устройство будет продаваться в 65-дюймовых и 75-дюймовых моделях, другие варианты компания пока не подтверждала.

Материалы по теме
В России резко выросли продажи телевизоров
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android