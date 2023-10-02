Hisense представила телевизор Mural TV 75R8K с 10 динамиками и поддержкой Dolby Atmos

Китайский производитель электроники Hisense анонсировал свой новый телевизор — Mural TV 75R8K. Устройство уже доступно для предварительного заказа в Китае, а первые продажи должны стартовать 15 октября. Полноценный выход телевизора состоится 23-го числа, стоимость пока неизвестна.

Одна из главных особенностей новинки — специальная крепёжная конструкция, оставляющая зазор между стеной и телевизором всего в 3 мм. Создатели также похвастались технологией ULED X, которая обеспечивает охват до 95% всей цветовой гаммы DCI-P3.

Ещё одно важное достоинство телевизора — звук. Mural TV 75R8K оснастили десятью динамиками мощностью 72 Вт и поддержкой технологии Dolby Atmos. Устройство будет продаваться в 65-дюймовых и 75-дюймовых моделях, другие варианты компания пока не подтверждала.