Актёр Жерар Депардье отверг все обвинения в домогательствах к женщинам

Французско-российский актёр Жерар Депардье опубликовал большое открытое письмо, в котором отверг все обвинения в сексуальных домогательствах в свою сторону. Артист упомянул обвинения 2018 года от Шарлотты Арно, родители которой долгое время дружили с ним.

В своём обращении Депардье не стал называть Шарлотту по имени и рассказал, что именно произошло пять лет назад. По мнению актёра, девушка сама пришла к нему домой и «по собственному желанию прошла к нему в спальню». После этого ситуация повторилась, однако девушку якобы что-то не устроило, и она подала на него жалобу в полицию.

Я долгое время не реагировал на все обвинения. Я считал, что мне всё равно, но нет, на самом деле нет. Я никогда не причинял зла женщинам. Обидеть женщину — это всё равно что ударить собственную мать.

Расследование в отношении Депардье началось ещё в 2020 году, однако за три года полиция так и не нашла доказательств произошедшего. Ситуация усугубилась весной 2023-го, когда на актёра подали коллективный иск 13 женщин, которые работали с ним на протяжении многих лет.