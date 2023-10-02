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Киану Ривз объяснил, что делает «Матрицу» классикой на все времена

Киану Ривз объяснил, что делает «Матрицу» классикой на все времена
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Во второй половине сентября Киану Ривз стал гостем передачи Ride With Norman, в которой он прокатился на мотоциклах вместе с Норманом Ридусом — звездой «Ходячих мертвецов» и Death Stranding. На протяжении одной из поездок Киану рассказал, что именно делает «Матрицу» вневременным кино.

По словам актёра, трилогия Вачовски одинаково хорошо справляется как с предсказаниями ближайшего будущего, так и с показом человеческой жизни в современном мире.

В лучшей научной фантастике всегда есть что-то, что показывает, кто мы на самом деле такие и чем мы занимаемся. «Матрице» удалось предсказать всё то, о чём мы задумываемся прямо сейчас: симуляция, искусственный интеллект. Все дороги из трилогии так или иначе ведут в наш современный мир.

Трилогия «Матрицы» выходила с 1999 по 2003 гг. В 2021 году авторы вернулись к франшизе и выпустили четвёртый фильм — «Воскрешение». Лента полностью провалилась в прокате и получила крайне неоднозначные отзывы от зрителей и критиков.

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