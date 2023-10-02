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Десятый сезон «Реальных пацанов» стартует 23 октября — он станет финалом сериала

Десятый сезон «Реальных пацанов» стартует 23 октября — он станет финалом сериала
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Телеканал ТНТ объявил, что десятый сезон сериала «Реальные пацаны» будет для шоу последним. Последний сезон стартует уже 23 октября и будет состоять из 16 эпизодов. Его съёмки стартовали весной 2023 года и продолжались вплоть до сентября.

«Реальные пацаны» — российский комедийный сериал о жизни обычного пермского хулигана Коляна и его друзей — Антохи и Вована. Проект рассказывает о жизни молодых людей от лица некого оператора в псевдодокументальном стиле. Шоу стартовало в 2010 году и впоследствии официально было признано культурным достоянием Пермского края.

Главные роли в «Реальных пацанах» исполнили Николай Наумов, Антон Богданов, Владимир Селиванов, Зоя Бербер и другие. Помимо сериала по франшизе, также выходила полнометражная комедия «Реальные пацаны против зомби», в которой главные герои выживают в мире зомби-апокалипсиса.

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