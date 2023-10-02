Илон Маск провёл секретный стрим по Diablo 4 — он собрал 170 тыс. зрителей даже без анонса

Предприниматель и изобретатель Илон Маск сдержал обещание и провёл прямую трансляцию по игре Diablo 4 на принадлежащей ему платформе X (бывший Twitter), чтобы показать возможности соцсети.

Он не объявлял о времени стрима заранее, а также специально провёл эфир с новой учётной записи под ником cyb3rgam3r420. Несмотря на это, всего за несколько минут трансляция собрала почти 20 тыс. зрителей. На пике стрим привлёк более 170 тыс. человек одновременно.

Как и ожидалось, Илон Маск попытался быстро пройти кошмарное подземелье 99-го уровня. При этом основной целью 52-минутного стрима было желание показать возможности X как стриминговой платформы. Отметим, что проводить игровые трансляции смогут пользователи с премиум-подпиской.