Samsung собирается запустить свой сервис облачного гейминга

Компания Samsung планирует открыть свой сервис облачного стриминга игр для мобильных устройств — об этом пишет издание The Korea Economic Daily.

Официально Samsung не анонсировала проект, однако уже проводит тесты бета-версии на устройствах серии Galaxy в Северной Америке. По данным журналистов, компания представит сервис уже в октябре.

По задумке владельцы смартфонов и телевизоров от Samsung смогут запускать на своих устройствах современные игры, при этом сохраняя прогресс в облаке, чтобы продолжить игру на других девайсах.

Ранее облачный гейминг стали поддерживать телевизоры от Xiaomi: в них появилось приложение российской площадки VK Play Cloud, которая предоставляет доступ к играм и приложениям всех интернет-магазинов и сервисов.