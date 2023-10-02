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Samsung собирается запустить свой сервис облачного гейминга

Samsung собирается запустить свой сервис облачного гейминга
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Компания Samsung планирует открыть свой сервис облачного стриминга игр для мобильных устройств — об этом пишет издание The Korea Economic Daily.

Официально Samsung не анонсировала проект, однако уже проводит тесты бета-версии на устройствах серии Galaxy в Северной Америке. По данным журналистов, компания представит сервис уже в октябре.

По задумке владельцы смартфонов и телевизоров от Samsung смогут запускать на своих устройствах современные игры, при этом сохраняя прогресс в облаке, чтобы продолжить игру на других девайсах.

Ранее облачный гейминг стали поддерживать телевизоры от Xiaomi: в них появилось приложение российской площадки VK Play Cloud, которая предоставляет доступ к играм и приложениям всех интернет-магазинов и сервисов.

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