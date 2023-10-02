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Paradox анонсировала Foundry — песочницу про строительство фабрик в духе Satisfactory и Factorio

Paradox анонсировала Foundry — песочницу про строительство фабрик в духе Satisfactory
Аудио-версия:
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Издательство Paradox Interactive анонсировало свою новую игру — Foundry. Проект ранее представила независимая студия Channel 3 Entertainment, которая будет разрабатывать проект под крылом шведской компании.

Видео доступно на YouTube-канале Paradox Interactive. Права на видео принадлежат Paradox Interactive.

Foundry — песочница от первого лица, в которой игрокам предстоит добывать ресурсы и строить фабрики для создания автоматизированных производственных цепочек как в одиночку, так и в мультиплеере с другими пользователями. Проект во многом напоминает Satisfactory от Coffee Stain Studios — игра выйдет в раннем доступе, даты выхода пока нет.

Опробовать Foundry можно будет на грядущем фестивале Steam Next Fest, который пройдёт с 9 по 16 октября. Геймеры смогут загрузить полностью бесплатную демоверсию и сыграть в неё в течение недели.

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