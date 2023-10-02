Вышла бесплатная демо-версия российской игры KIBORG — экшена про киборга Василия

Российская студия Sobaka Studio представила демо-версию своей новой игры KIBORG. Сейчас она доступна бесплатно на площадках Steam, Epic Games Store и VK Play.

Проект представляет собой фантастический экшен с элементами rogue-lite. Основу геймплея составляют бесконечные сражения в процедурно генерируемых локациях, при этом авторы выделяют наличие нарративного тайм-менеджмента.

По сюжету мы управляем клонами киборга Василия с закрытой планеты Сигма, который отправляет свои копии на бой с мутантами, наркоманами и бойцами других фракций.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Sobaka Studio.

Игру планируется выпустить не только на ПК, но также на консолях Xbox и PlayStation. Дата релиза пока неизвестна.