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Владельцы автомобилей BMW массово сообщают о поломках iPhone 15 Pro после зарядки

Владельцы автомобилей BMW массово сообщают о поломках iPhone 15 Pro после зарядки
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Смартфоны iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max лучше не заряжать через беспроводную зарядку в автомобилях марки BMW. Владельцы машин рассказывают, что это может привести к проблемам с телефонов.

В соцсетях и на форумах появляется всё больше сообщений, что в процессе зарядки iPhone 15 Pro и Pro Max самостоятельно переходят в режим восстановления данных. После перезагрузки смартфон продолжает работу, но из строя окончательно выходит модуль NFC, приложение показывает ошибку.

Фото: macrumors

Столкнувшиеся с проблемой пользователи могут заменить телефоны в магазинах Apple, однако выяснить причину проблемы пока не удаётся. Возможно, поломка связана с перегревом — при этом со старыми iPhone таких трудностей не возникает.

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