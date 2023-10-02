Дизайнер Cyberpunk 2077 рассказал, почему в Starfield устаревшая система диалогов

Одним из главных недостатков Starfield игроки называют модель диалогов с персонажами, которая почти не отличается от прежних игр студии Bethesda и выглядит устаревшей — к примеру, на фоне Cyberpunk 2077 с кинематографичной камерой.

На фоне обсуждения дизайнер CD Projekt RED Патрик Миллс рассказал, почему разработчики Starfiled сделали такой выбор. По его мнению, проблема заключается в дизайне игры.

Это зависит не столько от движка, сколько от инструментов и дизайна. Всё это связано, но это не одно и то же.

Разработчик отметил, что в Starfield слишком много разных диалогов, поэтому сделать их такими же кинематографичными, как в Cyberpunk 2077, попросту невозможно.

Для Bethesda это отошло на второй план по многим причинам, и высокий уровень свободы игрока на самом деле тоже очень важен. В Starfield нельзя сделать сцену на крыше с Джуди, потому что тут она может произойти на сотне разных планет в любое время суток.

Миллс рассказал, что на создание ключевых диалоговых сцен в Cyberpunk 2077 ушло несколько лет, а отработка главных сцен в проекте Bethesda заняла бы целую вечность. По мнению геймдизайнера, разработчики сделали правильный выбор, сосредоточившись на других аспектах.