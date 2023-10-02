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Орландо Блум и Кэти Перри появятся в мультсериале про Свинку Пеппу

Орландо Блум и Кэти Перри появятся в мультсериале про Свинку Пеппу
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Певица Кэти Перри и актёр Орландо Блум примут участие в работе над популярным мультфильмом «Свинка Пеппа».

Звёзды озвучат персонажей в рамках юбилейного спецвыпуска, посвящённого 20-летию мультсериала. Блум примерит на себя роль мистера Енота, а Перри — госпожу Леопард. Герои будут помогать готовиться к свадьбе мистера Быку и миссис Коровы.

Специальный выпуск «Свинки Пеппы» будет разбит на три эпизода и выйдет ровно через 20 лет после релиза дебютной серии — весной 2024 года. Премьера, как и всегда, пройдёт в стриминговом сервисе Paramount+ и на телеканале Nickelodeon.

Весной этого года вышла вторая большая игра про Свинку Пеппу. Адвенчура Peppa Pig: World Adventures получила в целом положительные отклики геймеров.

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