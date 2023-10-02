Появились первые скриншоты и детали градостроительного симулятора Frostpunk 2

Издание IGN поделилось первыми подробностями о продолжении популярной игры Frostpunk, в которой геймерам предстояло спасти поселение от внезапного похолодания.

Журналисты смогли ознакомиться с 30-минутной демо-версией Frostpunk 2, в которой был доступен только свободный режим — подробности о сюжете держатся в секрете.

Фото: 11 bit studios

Как утверждают тестеры, цель сиквела изменилась: теперь игроку предстоит не пережить короткий период катастрофы, а управлять поселением выживших в более спокойный период. Тем не менее, количество угроз только усилится — они будут возникать изнутри силами несогласной с вами части населения.

Фото: 11 bit studios

Во Frostpunk 2 игрок не будет ограничен маленькой территорией, а сможет расширяться за пределы прежней площади. Вместе с этим удвоится и количество непростых решений.

Фото: 11 bit studios

Упор в новой игре будет сделан на политические вопросы, противостояние фракций и развитие города в далёкой перспективе. Принятые решения теперь будут влиять на прохождение как сразу, так и через несколько игровых месяцев или даже лет.

Фото: 11 bit studios

Frostpunk 2 должна выйти в 2024 году, при этом точная дата релиза пока неизвестна.