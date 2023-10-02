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Первый за полгода выпуск «Что было дальше?» выйдет 4 октября — в нём появится рэпер Гуф

Первый за полгода выпуск «Что было дальше?» выйдет 4 октября — в нём появится рэпер Гуф
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Создатели «Что было дальше?» анонсировали новый выпуск юмористического шоу. Он станет вторым в 2023 году и первым за последние шесть месяцев.

Программа выйдет в среду, 4 октября эксклюзивно на площадке «ВК Видео». Основной состав участников не изменится — новый «ЧБД» будут вести Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков. Гостями же шоу станут рэпер Гуф и актёр Стас Ярушин (сериалы «Универ», «СашаТаня»).

Видео доступно в группе «ЧБД» во Вконтакте. Права на видео принадлежат «ЧБД.

Это будет первый выпуск с апреля 2023 года, когда юмористы выпустили программу с участием блогера Хасбика и комика Богдана Лисевского. Двухчасовое шоу собрало чуть более 100 млн просмотров.

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