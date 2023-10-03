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Фильмы «Барби» и «Неудержимые 4» возглавили прокат России

Фильмы «Барби» и «Неудержимые 4» возглавили прокат России
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Как сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика», по итогам уикенда с 28 сентября по 1 октября фильм «Барби» вновь возглавил российский прокат. Лента собрала в стране около 58,7 млн рублей — на 19% меньше результата прошлой недели. Общие сборы картины в России превысили 348 млн рублей.

На второй строчке оказались «Неудержимые 4» с 39 млн рублей, а замкнул тройку «Иван Семенов: Большой поход» — 27,2 млн рублей. В десятку также вошли триллер Вуди Аллена «Великая ирония», мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы», а также мелодрама «После. Навсегда».

Самые кассовые фильмы российского проката в период с 28 сентября по 1 октября

  1. «Барби» — 58,7 млн рублей
  2. «Неудержимые 4» — 39 млн рублей
  3. «Иван Семенов: Большой поход» — 27,2 млн рублей
  4. «Великая ирония» — 22,3 млн рублей
  5. «После. Навсегда» — 20 млн рублей
  6. «Заклятие. Зло внутри» — 17,6 млн рублей
  7. «Баба Яга спасает мир» — 12,9 млн рублей
  8. «Я богиня» — 12,8 млн рублей
  9. «1993» — 12,3 млн рублей
  10. «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» — 11,2 млн рублей
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