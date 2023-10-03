Фильм «Великий уравнитель 3» с Дэнзелом Вашингтоном вышел в онлайне

3 октября состоялась цифровая премьера «Великого уравнителя 3» с Дэнзелом Вашингтоном. Боевик можно посмотреть в различных онлайн-кинотеатрах, включая Amazon Prime.

Таким образом, лента пробыла в кинотеатрах чуть больше месяца. За это время картина с оскароносным актёром заработала $ 158 млн. Первые две картины собрали в прокате $ 192 млн и $ 190 млн соответственно — возможно, третья часть так и не доберётся до этих показателей даже при более уверенном старте.

Сюжет триквела продолжает события предыдущих двух картин. Отставной морской пехотинец Роберт МакКолл решает завязать с боевым прошлым и переезжает в Италию, найдя там новую семью. Однако вскоре он узнаёт о том, что его новые друзья живут под контролем местной мафии. Теперь МакКоллу нужно во что бы то ни стало защитить своих близких, бросив вызов криминальному авторитету.