Эпичная драка с Веномом — в новом трейлере «Человека-паука 2» для PS5

Sony представила новый трейлер «Человека-паука 2», который будут использовать в рекламных вставках по телевизору и в онлайн-кинотеатрах. В небольшом ролике Питер Паркер и Майлз Моралес сомневаются в своих возможностях защитить Нью-Йорк, однако всё же решаются бросить вызов суперзлодеям.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

В трейлере оба Человека-паука сражаются с Веномом — главным антагонистом сиквела. Сперва оба Паучка дерутся порознь и едва не проигрывают драку, однако позже собираются с силами и дают достойным отпор Симбиоту.

Релиз «Человека-паука 2» состоится 20 октября только на PS5 полностью на русском языке. Игра уже «ушла на золото» — её разработка официально завершена.