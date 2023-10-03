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Эпичная драка с Веномом — в новом трейлере «Человека-паука 2» для PS5

Эпичная драка с Веномом — в новом трейлере «Человека-паука 2» для PS5
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Sony представила новый трейлер «Человека-паука 2», который будут использовать в рекламных вставках по телевизору и в онлайн-кинотеатрах. В небольшом ролике Питер Паркер и Майлз Моралес сомневаются в своих возможностях защитить Нью-Йорк, однако всё же решаются бросить вызов суперзлодеям.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

В трейлере оба Человека-паука сражаются с Веномом — главным антагонистом сиквела. Сперва оба Паучка дерутся порознь и едва не проигрывают драку, однако позже собираются с силами и дают достойным отпор Симбиоту.

Релиз «Человека-паука 2» состоится 20 октября только на PS5 полностью на русском языке. Игра уже «ушла на золото» — её разработка официально завершена.

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