Нейросеть озвучила фрагмент из Baldur's Gate 3 на русском языке с оригинальными голосами

Моддер под ником RedpaX опубликовал ролик с отрывком из Baldur's Gate 3, в котором продемонстрировал пример русского дубляжа Baldur's Gate 3 с оригинальными голосами. Для этого он использовал неназванную нейросеть, которую он обучил с помощью роликов с англоязычной озвучкой.

Видео доступно на YouTube-канале RedpaX. Права на видео принадлежат Larian.

В небольшом фрагменте из игры можно оценить пример звучания русского нейросетевого голоса, который временами неотличим от обычного человеческого. По словам RedpaX, на создание дубляжа этого эпизода у него ушло примерно два часа.

При этом переозвучивать всю Baldur's Gate 3 таким образом он не планирует — по крайней мере, до релиза русского нейросетевого дубляжа аддона Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. У озвучки дополнения пока нет даты выхода.