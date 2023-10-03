Assassin's Creed Mirage займёт на PS5 всего 31 ГБ

Совсем скоро состоится релиз Assassin's Creed Mirage — первой самостоятельной игры в серии за три года. Сюжет проекта расскажет историю ассасина Басима, который сыграет одну из ключевых ролей в Assassin's Creed Valhalla и всей франшизы, а события проекта развернутся в Багдаде IX века.

Как сообщил пользователь Reddit под ником desiigner1, игра займёт на PlayStation 5 всего 31 ГБ. Это один из самых «небольших тайтлов» Ubisoft. Для сравнения: Assassin's Creed Valhalla весит на PS5 около 140 ГБ.

Фото: Reddit

Assassin's Creed Mirage — новая часть франшизы, которая по духу будет напоминать классические части серии, а её полное прохождение займёт всего 20 часов. Игра выйдет на ПК, консолях PlayStation, Xbox и даже на iPhone 15 Pro уже 5 октября.