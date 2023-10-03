Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Assassin's Creed Mirage займёт на PS5 всего 31 ГБ

Assassin's Creed Mirage займёт на PS5 всего 31 ГБ
Комментарии

Совсем скоро состоится релиз Assassin's Creed Mirage — первой самостоятельной игры в серии за три года. Сюжет проекта расскажет историю ассасина Басима, который сыграет одну из ключевых ролей в Assassin's Creed Valhalla и всей франшизы, а события проекта развернутся в Багдаде IX века.

Как сообщил пользователь Reddit под ником desiigner1, игра займёт на PlayStation 5 всего 31 ГБ. Это один из самых «небольших тайтлов» Ubisoft. Для сравнения: Assassin's Creed Valhalla весит на PS5 около 140 ГБ.

Фото: Reddit

Assassin's Creed Mirage — новая часть франшизы, которая по духу будет напоминать классические части серии, а её полное прохождение займёт всего 20 часов. Игра выйдет на ПК, консолях PlayStation, Xbox и даже на iPhone 15 Pro уже 5 октября.

Материалы по теме
Свежий ролик по Assassin's Creed Mirage посвящён месту игры в хронологии серии
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android