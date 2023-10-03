В «Человеке-пауке 2» для PS5 можно будет усложнить полёты на паутине

Глава маркетинга и связей с общественностью студии Insomniac Games Джеймс Стивенсон рассказал, что в грядущем «Человеке-пауке 2» для PS5 будет сразу десять различных уровней помощи для полётов на паутине. Этот показатель можно будет изменить в настройках игры.

Самое интересное, что изначально ползунок будет выставлен на максимум. Стивенсон подчеркнул, что в оригинальном «Человеке-пауке» геймеры также летали на паутине со всей внутриигровой помощью. Это значит, что пользователи смогут усложнить себе перемещение по миру, а не облегчить. Что именно изменится при отключении помощи, точно неясно.

Релиз «Человека-паука 2» состоится 20 октября только на PS5 полностью на русском языке. Игра уже «ушла на золото» — её разработка официально завершена.